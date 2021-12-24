https://ria.ru/20211224/ryabkov-1765290924.html
Западу стоит учитывать решимость Москвы и Пекина, заявил Рябков
Западу стоит учитывать решимость Москвы и Пекина, заявил Рябков - РИА Новости, 24.12.2021
Западу стоит учитывать решимость Москвы и Пекина, заявил Рябков
Странам Запада не стоит недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:19
2021-12-24T11:19
2021-12-24T11:20
политика
китай
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Странам Запада не стоит недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: "Не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, то, как РФ и Китай будут это делать, "не касается западной группы".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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политика, китай, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:19 24.12.2021 (обновлено: 11:20 24.12.2021)
Западу стоит учитывать решимость Москвы и Пекина, заявил Рябков
Дипломат Рябков: Западу стоит учесть решимость Москвы и Пекина отстаивать свои интересы