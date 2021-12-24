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Липецкая область
https://ria.ru/20211224/proizvodstvo-1765371216.html
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов - РИА Новости, 24.12.2021
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов
Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:41
2021-12-24T16:41
липецкая область
елец
аккумуляторы
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в Ельце по производству аккумуляторов более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что большая часть инвестиций направлено на развитие производства. В частности, на приобретение производственных линий для выпуска призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов. Эта новая линейка батарей будет использоваться для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов.Предприятие является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока и производит более 800 наименований элементов питания.Сделанные в Ельце аккумуляторы стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Продукция предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.Глава региона обратил особое внимание на то, что инвестиции компании позволили не только увеличить производственные площади на 10 тысяч квадратных метров и усовершенствовать производственные линии, но и создать на предприятии более 200 рабочих мест.
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елец, аккумуляторы, игорь артамонов
16:41 24.12.2021
 

В Липецкой области развивают производство аккумуляторов

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в Ельце по производству аккумуляторов более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что большая часть инвестиций направлено на развитие производства. В частности, на приобретение производственных линий для выпуска призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов. Эта новая линейка батарей будет использоваться для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов.
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Предприятие является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока и производит более 800 наименований элементов питания.
Сделанные в Ельце аккумуляторы стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Продукция предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
"Предприятия региона достигают высоких результатов в выпуске конкурентоспособной продукции. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше местных компаний были заинтересованы в совершенствовании своей работы и повышении производительности", - отметил Артамонов.
Глава региона обратил особое внимание на то, что инвестиции компании позволили не только увеличить производственные площади на 10 тысяч квадратных метров и усовершенствовать производственные линии, но и создать на предприятии более 200 рабочих мест.
 
Липецкая областьЕлецаккумуляторыИгорь Артамонов
 
 
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