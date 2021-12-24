https://ria.ru/20211224/proizvodstvo-1765371216.html

В Липецкой области развивают производство аккумуляторов

В Липецкой области развивают производство аккумуляторов - РИА Новости, 24.12.2021

В Липецкой области развивают производство аккумуляторов

Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:41

2021-12-24T16:41

2021-12-24T16:41

липецкая область

елец

аккумуляторы

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в Ельце по производству аккумуляторов более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что большая часть инвестиций направлено на развитие производства. В частности, на приобретение производственных линий для выпуска призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов. Эта новая линейка батарей будет использоваться для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов.Предприятие является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока и производит более 800 наименований элементов питания.Сделанные в Ельце аккумуляторы стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Продукция предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.Глава региона обратил особое внимание на то, что инвестиции компании позволили не только увеличить производственные площади на 10 тысяч квадратных метров и усовершенствовать производственные линии, но и создать на предприятии более 200 рабочих мест.

https://ria.ru/20211214/lift-1763655445.html

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елец, аккумуляторы, игорь артамонов