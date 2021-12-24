https://ria.ru/20211224/proizvodstvo-1765371216.html
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов - РИА Новости, 24.12.2021
В Липецкой области развивают производство аккумуляторов
Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:41
2021-12-24T16:41
2021-12-24T16:41
липецкая область
елец
аккумуляторы
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в Ельце по производству аккумуляторов более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что большая часть инвестиций направлено на развитие производства. В частности, на приобретение производственных линий для выпуска призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов. Эта новая линейка батарей будет использоваться для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов.Предприятие является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока и производит более 800 наименований элементов питания.Сделанные в Ельце аккумуляторы стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Продукция предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.Глава региона обратил особое внимание на то, что инвестиции компании позволили не только увеличить производственные площади на 10 тысяч квадратных метров и усовершенствовать производственные линии, но и создать на предприятии более 200 рабочих мест.
https://ria.ru/20211214/lift-1763655445.html
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, аккумуляторы, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости
. Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО "Энергия" инвестировал в техническое перевооружение и переоснащение завода в Ельце
по производству аккумуляторов более 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что большая часть инвестиций направлено на развитие производства. В частности, на приобретение производственных линий для выпуска призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов. Эта новая линейка батарей будет использоваться для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов.
Предприятие является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока и производит более 800 наименований элементов питания.
Сделанные в Ельце аккумуляторы стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Продукция предприятия идет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.
"Предприятия региона достигают высоких результатов в выпуске конкурентоспособной продукции. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше местных компаний были заинтересованы в совершенствовании своей работы и повышении производительности", - отметил Артамонов.
Глава региона обратил особое внимание на то, что инвестиции компании позволили не только увеличить производственные площади на 10 тысяч квадратных метров и усовершенствовать производственные линии, но и создать на предприятии более 200 рабочих мест.