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В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня

В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня - РИА Новости, 24.12.2021

В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня

Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском городе Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:47

2021-12-24T18:47

2021-12-24T18:47

в мире

австрия

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ВЕНА, 24 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском городе Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.По данным издания, инцидент произошел в четверг вечером. Сначала огонь охватил рождественскую елку, а затем и весь дом, после чего пожар перекинулся на соседнее здание. На место происшествия приехали 17 пожарных машин и 140 пожарных.Никто из жителей не пострадал, огонь удалось потушить, однако оба дома полностью уничтожены.

https://ria.ru/20201229/pirotekhnika-1591327867.html

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в мире, австрия