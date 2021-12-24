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В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня
В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня - РИА Новости, 24.12.2021
В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня
Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском городе Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:47
2021-12-24T18:47
2021-12-24T18:47
в мире
австрия
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ВЕНА, 24 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок зажег бенгальский огонь в честь Рождества в австрийском городе Фельдкирх, чем спровоцировал пожар, уничтоживший два дома, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.По данным издания, инцидент произошел в четверг вечером. Сначала огонь охватил рождественскую елку, а затем и весь дом, после чего пожар перекинулся на соседнее здание. На место происшествия приехали 17 пожарных машин и 140 пожарных.Никто из жителей не пострадал, огонь удалось потушить, однако оба дома полностью уничтожены.
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в мире, австрия
В Австрии два дома сгорели после зажженного ребенком бенгальского огня
В Австрии ребенок зажег бенгальский огонь на Рождество и спровоцировал пожар в двух домах