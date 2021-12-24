https://ria.ru/20211224/pozhar-1765282363.html

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Астрахани

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Астрахани - РИА Новости, 24.12.2021

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Астрахани

Прокуратура Астраханской области организовала проверку после пожара в больнице Астрахани, где, по данным следствия, погибли два человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:45

2021-12-24T10:45

2021-12-24T10:45

происшествия

астраханская область

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Астраханской области организовала проверку после пожара в больнице Астрахани, где, по данным следствия, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - загорание кислородного аппарата. СК сообщил о двух погибших при пожаре, 16 человек были эвакуированы."Прокуратура области начала проверку в связи пожаром в медучреждении", - сказал собеседник. Он добавил, что на место выехал прокурор района.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pozhar-1765275337.html

астраханская область

астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)