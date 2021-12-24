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В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом
В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 24.12.2021
В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом
В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Барнаул — Яровое, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:53
2021-12-24T16:33
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
дтп
барнаул
яровое
россия
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БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Барнаул — Яровое, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Инцидент произошел в Кулундинском районе."Жертв нет, четверо пострадавших, травмы легкие", — отметили в ведомстве.На место происшествия привлекли 19 человек (11 от МЧС) и восемь единиц техники (четыре от министерства).Как указали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, водитель автобуса выехал на пути перед поездом на красный свет. При этом переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией."Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", — говорится в сообщении.В РЖД добавили, что пострадали пассажиры автобуса.
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, дтп, барнаул, яровое, россия
13:53 24.12.2021 (обновлено: 16:33 24.12.2021)
 
В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом

Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом в Алтайском крае

© Pixabay / Нина БалабонГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Pixabay / Нина Балабон
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту БарнаулЯровое, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в Кулундинском районе.
"Жертв нет, четверо пострадавших, травмы легкие", — отметили в ведомстве.
На место происшествия привлекли 19 человек (11 от МЧС) и восемь единиц техники (четыре от министерства).
Как указали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, водитель автобуса выехал на пути перед поездом на красный свет. При этом переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.
"Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", — говорится в сообщении.
В РЖД добавили, что пострадали пассажиры автобуса.
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В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов
 
ПроисшествияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтоДТПБарнаулЯровоеРоссия
 
 
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