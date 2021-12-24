https://ria.ru/20211224/poezd-1765329467.html

В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом

В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом - РИА Новости, 24.12.2021

В Алтайском крае поезд столкнулся с автобусом

В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Барнаул — Яровое, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:53

2021-12-24T13:53

2021-12-24T16:33

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

дтп

барнаул

яровое

россия

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БАРНАУЛ, 24 дек — РИА Новости. В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Барнаул — Яровое, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Инцидент произошел в Кулундинском районе."Жертв нет, четверо пострадавших, травмы легкие", — отметили в ведомстве.На место происшествия привлекли 19 человек (11 от МЧС) и восемь единиц техники (четыре от министерства).Как указали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, водитель автобуса выехал на пути перед поездом на красный свет. При этом переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией."Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", — говорится в сообщении.В РЖД добавили, что пострадали пассажиры автобуса.

https://ria.ru/20211209/poezd-1762867434.html

алтайский край

барнаул

яровое

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, дтп, барнаул, яровое, россия