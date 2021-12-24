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Бирюков: патрулирование лесопарков усилено для предотвращения рубки елей
Бирюков: патрулирование лесопарков усилено для предотвращения рубки елей - РИА Новости, 24.12.2021
Бирюков: патрулирование лесопарков усилено для предотвращения рубки елей
В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий в Москве для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:31
2021-12-24T14:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосприрода
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий в Москве для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В столице стартовала ежегодная профилактическая акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов "Мосприроды", в том числе с использованием спецтехники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности."Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря проводимой превентивной работе в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки деревьев хвойных пород на природных территориях Москвы.
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москва, петр бирюков, мосприрода
14:31 24.12.2021
 

Бирюков: патрулирование лесопарков усилено для предотвращения рубки елей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних праздников усилено патрулирование природных территорий в Москве для предотвращения незаконной вырубки елей, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице стартовала ежегодная профилактическая акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов "Мосприроды", в том числе с использованием спецтехники", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что за незаконную вырубку елей законодательством предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.
"Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря проводимой превентивной работе в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки деревьев хвойных пород на природных территориях Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосприрода
 
 
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