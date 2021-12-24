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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/pandemiya-1765266360.html
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией - РИА Новости, 24.12.2021
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией
Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:23
2021-12-24T09:07
распространение коронавируса
в мире
ссср
оон
генеральная ассамблея оон
абдулла шахид
россия
коронавирус covid-19
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ООН, 24 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего времени, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.В пятницу исполнилось тридцать лет с того момента, как РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности."Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности", - сказал Шахид.По его словам, на фоне множества разнообразных вызовов сегодня "крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени".Он также отметил неизменную приверженность России мультилатерализму и ООН."Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике... Я приветствую поддержку Россией работы Генеральной Ассамблеи ООН и ее продуктивную роль во всех шести основных комитетах", - добавил председатель Генассамблеи.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html
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в мире, ссср, оон, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид, россия, коронавирус covid-19
08:23 24.12.2021 (обновлено: 09:07 24.12.2021)
 
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид отметил вклад России в борьбу с пандемией коронавируса

© John AngelilloПредседатель ГА ООН Абдулла Шахид
Председатель ГА ООН Абдулла Шахид
© John Angelillo
Читать ria.ru в
ООН, 24 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего времени, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.
В пятницу исполнилось тридцать лет с того момента, как РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности.
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"Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности", - сказал Шахид.
По его словам, на фоне множества разнообразных вызовов сегодня "крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени".
"Россия также вносит активный вклад в глобальные и региональные усилия по борьбе с COVID-19 и оказывает помощь ряду затронутых (пандемией – ред.) стран", - подчеркнул Шахид.
Он также отметил неизменную приверженность России мультилатерализму и ООН.
"Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике... Я приветствую поддержку Россией работы Генеральной Ассамблеи ООН и ее продуктивную роль во всех шести основных комитетах", - добавил председатель Генассамблеи.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение коронавирусаВ миреСССРООНГенеральная Ассамблея ООНАбдулла ШахидРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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