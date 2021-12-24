https://ria.ru/20211224/pandemiya-1765266360.html

Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией

Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией - РИА Новости, 24.12.2021

Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией

Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:23

2021-12-24T08:23

2021-12-24T09:07

распространение коронавируса

в мире

ссср

оон

генеральная ассамблея оон

абдулла шахид

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765215917_0:65:2754:1614_1920x0_80_0_0_4e2ef77b62ba781e0f860644d887b50c.jpg

ООН, 24 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего времени, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.В пятницу исполнилось тридцать лет с того момента, как РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности."Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности", - сказал Шахид.По его словам, на фоне множества разнообразных вызовов сегодня "крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени".Он также отметил неизменную приверженность России мультилатерализму и ООН."Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике... Я приветствую поддержку Россией работы Генеральной Ассамблеи ООН и ее продуктивную роль во всех шести основных комитетах", - добавил председатель Генассамблеи.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html

https://ria.ru/20211221/pandemiya-1764814366.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ссср, оон, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид, россия, коронавирус covid-19