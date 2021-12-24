https://ria.ru/20211224/pandemiya-1765266360.html
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией - РИА Новости, 24.12.2021
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией
Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:23
2021-12-24T08:23
2021-12-24T09:07
распространение коронавируса
в мире
ссср
оон
генеральная ассамблея оон
абдулла шахид
россия
коронавирус covid-19
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ООН, 24 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия вносит активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса – важно, чтобы такие державы, как РФ, были "на передовой" в решении главных проблем нашего времени, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.В пятницу исполнилось тридцать лет с того момента, как РФ официально заняла место СССР в Совете безопасности."Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия всегда играла ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности", - сказал Шахид.По его словам, на фоне множества разнообразных вызовов сегодня "крайне важно, чтобы такие великие державы, как Россия, были на передовой в решении проблем нашего времени".Он также отметил неизменную приверженность России мультилатерализму и ООН."Россия всегда призывала к центральной координирующей роли ООН в мировой политике... Я приветствую поддержку Россией работы Генеральной Ассамблеи ООН и ее продуктивную роль во всех шести основных комитетах", - добавил председатель Генассамблеи.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, ссср, оон, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид, россия, коронавирус covid-19
08:23 24.12.2021 (обновлено: 09:07 24.12.2021)
Председатель ГА ООН отметил вклад России в борьбу с пандемией
Председатель ГА ООН Абдулла Шахид отметил вклад России в борьбу с пандемией коронавируса