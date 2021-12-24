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Совфед избавил военных от лицензий на разработку и испытание оружия
Совфед избавил военных от лицензий на разработку и испытание оружия - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед избавил военных от лицензий на разработку и испытание оружия
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:01
2021-12-24T12:01
безопасность
армия
оружие
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство, испытание, реализацию, утилизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.Действующее законодательство не разграничивает требования, предъявляемые к воинским частям и организациям при осуществлении такой деятельности, и коммерческими организациями, целью которых является извлечение прибыли от ее осуществления.Закон исключает с 1 марта 2022 года необходимость лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию, реализации, утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий IV и V класса, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных сил, а также войсками Росгвардии. Одновременно с военных снимается и обязанность получения лицензий.Как известно, основными задачами Минобороны являются выработка и проведение госполитики в области обороны, а также поддержание Вооруженных сил РФ в необходимой готовности. Для решения этих задач министерство наделено полномочиями по организации научных исследований, эксплуатации, модернизации, ремонту, ликвидации и реализации вооружения, военной техники и боеприпасов в целях обороны.При этом непосредственно в воинских частях и организациях при осуществлении такой деятельности организована работа по предотвращению ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства. Поэтому необходимость получения ими лицензий является избыточной, считает выступившее инициатором закона правительство РФ.Закон также приостанавливает до 1 марта 2022 года действие норм о необходимости лицензирования деятельности по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники и о праве кабмина устанавливать порядок организации такого обслуживания. С 1 марта осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. Однако требование о наличии лицензии не будет применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в связи с заключением госконтрактов на сервисное обслуживание вооружения и техники.
https://ria.ru/20211221/tekhnika-1764804379.html
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безопасность, армия, оружие, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:01 24.12.2021
 
Совфед избавил военных от лицензий на разработку и испытание оружия

Совфед одобрил закон, избавляющий военных от лицензий на разработку и испытание оружия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, снимающий с воинских частей и организаций обязанность по оформлению лицензий на разработку, производство, испытание, реализацию, утилизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.
Действующее законодательство не разграничивает требования, предъявляемые к воинским частям и организациям при осуществлении такой деятельности, и коммерческими организациями, целью которых является извлечение прибыли от ее осуществления.
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Закон исключает с 1 марта 2022 года необходимость лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию, реализации, утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий IV и V класса, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных сил, а также войсками Росгвардии. Одновременно с военных снимается и обязанность получения лицензий.
Как известно, основными задачами Минобороны являются выработка и проведение госполитики в области обороны, а также поддержание Вооруженных сил РФ в необходимой готовности. Для решения этих задач министерство наделено полномочиями по организации научных исследований, эксплуатации, модернизации, ремонту, ликвидации и реализации вооружения, военной техники и боеприпасов в целях обороны.
При этом непосредственно в воинских частях и организациях при осуществлении такой деятельности организована работа по предотвращению ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства. Поэтому необходимость получения ими лицензий является избыточной, считает выступившее инициатором закона правительство РФ.
Закон также приостанавливает до 1 марта 2022 года действие норм о необходимости лицензирования деятельности по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники и о праве кабмина устанавливать порядок организации такого обслуживания. С 1 марта осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. Однако требование о наличии лицензии не будет применяться к правоотношениям, возникшим до этой даты, в связи с заключением госконтрактов на сервисное обслуживание вооружения и техники.
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БезопасностьАрмияОружиеСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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