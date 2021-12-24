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Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности
Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности - РИА Новости, 24.12.2021
Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности
Президент России Владимир Путин попросил снять имеющиеся в регионах ограничения, касающиеся ведения научной деятельности и реализации технологических решений. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:10
2021-12-24T16:10
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил снять имеющиеся в регионах ограничения, касающиеся ведения научной деятельности и реализации технологических решений."Прошу членов Госсовета и Совета по науке и образованию предметно заняться этими вопросами", - сказал он на заседании Госсовета по науке.Путин отметил, что научным инновационным командам нужно помогать проходить сложные этапы, в частности, апробацию технологий и внедрение их на предприятиях. Кроме того, как подчеркнул глава государства, необходимо применять в регионах экспериментальные правовые режимы, использовать ресурс научно-образовательных центров.Также, как заявил глава государства, необходимо расширить возможности субъектов по поддержке научных и технологических проектов, оказать содействие региональным научным фондам, которые предоставляют гранты."Прошу как можно быстрее снять все имеющиеся разногласия и принять необходимые изменения в законодательство", - сказал Путин, после чего заявил о необходимости создать базу отечественных технологических решений, которые уже используются в регионах и доказали свою эффективность."Такая единая цифровая платформа лучших практик призвана обеспечить взаимодействие предпринимательских научных управленческих команд по всей стране", - отметил он.
https://ria.ru/20211209/nauka-1762947730.html
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общество, владимир путин
16:10 24.12.2021
 
Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности

Президент Путин поручил снять ограничения, касающиеся научной деятельности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил снять имеющиеся в регионах ограничения, касающиеся ведения научной деятельности и реализации технологических решений.
"Прошу членов Госсовета и Совета по науке и образованию предметно заняться этими вопросами", - сказал он на заседании Госсовета по науке.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарной сессии Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Фурсенко призвал российские регионы активнее поддерживать развитие науки
Путин отметил, что научным инновационным командам нужно помогать проходить сложные этапы, в частности, апробацию технологий и внедрение их на предприятиях. Кроме того, как подчеркнул глава государства, необходимо применять в регионах экспериментальные правовые режимы, использовать ресурс научно-образовательных центров.
Также, как заявил глава государства, необходимо расширить возможности субъектов по поддержке научных и технологических проектов, оказать содействие региональным научным фондам, которые предоставляют гранты.
"Прошу как можно быстрее снять все имеющиеся разногласия и принять необходимые изменения в законодательство", - сказал Путин, после чего заявил о необходимости создать базу отечественных технологических решений, которые уже используются в регионах и доказали свою эффективность.
"Такая единая цифровая платформа лучших практик призвана обеспечить взаимодействие предпринимательских научных управленческих команд по всей стране", - отметил он.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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