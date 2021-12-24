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Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.12.2021
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:21
2021-12-24T21:23
происшествия
тульская область
тула
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тульская городская дума
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат, сообщает СУСК России по Тульской области.Отмечается, что следственное управление по материалам регионального управления ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).​"По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.
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происшествия, тульская область, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тульская городская дума, россия
21:21 24.12.2021 (обновлено: 21:23 24.12.2021)
 
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве

Депутата Тульской городской думы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат, сообщает СУСК России по Тульской области.
Отмечается, что следственное управление по материалам регионального управления ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
​"По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.
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ПроисшествияТульская областьТулаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тульская городская ДумаРоссия
 
 
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