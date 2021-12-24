https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html

Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве

Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.12.2021

Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве

Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:21

2021-12-24T21:21

2021-12-24T21:23

происшествия

тульская область

тула

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тульская городская дума

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат, сообщает СУСК России по Тульской области.Отмечается, что следственное управление по материалам регионального управления ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).​"По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.

https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html

тульская область

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тульская городская дума, россия