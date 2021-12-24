https://ria.ru/20211224/moshennichestvo-1765421360.html
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.12.2021
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:21
2021-12-24T21:21
2021-12-24T21:23
происшествия
тульская область
тула
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тульская городская дума
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Депутат гордумы Тулы подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат, сообщает СУСК России по Тульской области.Отмечается, что следственное управление по материалам регионального управления ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)."По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.
https://ria.ru/20211220/sud-1764541735.html
тульская область
тула
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тульская городская дума, россия
21:21 24.12.2021 (обновлено: 21:23 24.12.2021)
Депутата гордумы Тулы задержали по делу о мошенничестве
Депутата Тульской городской думы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере