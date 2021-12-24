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https://ria.ru/20211224/meropriyatiya-1765377191.html
В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах
В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах - РИА Новости, 24.12.2021
В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах
Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники, сообщает управление информации и пресс-службы главы... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:01
2021-12-24T17:03
распространение коронавируса
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники, сообщает управление информации и пресс-службы главы республики.Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности."В документе указано о приостановке действия запрета на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - говорится в сообщении.Кроме того, указ разрешает деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе. При этом допуск на объекты общепита в аэропорту и автозаправках разрешен без предъявления сертификата о вакцинации или QR-кода.
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республика крым, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
17:01 24.12.2021 (обновлено: 17:03 24.12.2021)
 
В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах

В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах и торговых центрах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение в виде шара на елке
Новогоднее украшение в виде шара на елке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники, сообщает управление информации и пресс-службы главы республики.
Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
"В документе указано о приостановке действия запрета на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - говорится в сообщении.
Кроме того, указ разрешает деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе. При этом допуск на объекты общепита в аэропорту и автозаправках разрешен без предъявления сертификата о вакцинации или QR-кода.
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