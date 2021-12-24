https://ria.ru/20211224/meropriyatiya-1765377191.html

В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах

В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах - РИА Новости, 24.12.2021

В Крыму разрешили новогодние развлекательные мероприятия в ресторанах

Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники, сообщает управление информации и пресс-службы главы... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:01

2021-12-24T17:01

2021-12-24T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Зрелищные мероприятия в ресторанах и развлекательных центрах разрешили в Крыму на новогодние праздники, сообщает управление информации и пресс-службы главы республики.Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности."В документе указано о приостановке действия запрета на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - говорится в сообщении.Кроме того, указ разрешает деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе. При этом допуск на объекты общепита в аэропорту и автозаправках разрешен без предъявления сертификата о вакцинации или QR-кода.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765085654.html

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республика крым, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм