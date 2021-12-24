https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html

Новое немецкое правительство приблизилось к расколу из-за России

Das Erste: немецкое правительство приближается к расколу из-за России - РИА Новости, 25.12.2021

Новое немецкое правительство приблизилось к расколу из-за России

В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-24T19:59

2021-12-24T19:59

2021-12-25T01:36

экономика

в мире

германия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое правительство Германии, наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода "Северный поток — 2", передает телеканал Das Erste.Министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. По мнению автора материала Коринны Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса и теперь необходимо сформировать новый курс во внешней политике. При этом журналистка указала, что канцлер Олаф Шольц, как и весь кабмин, ведет себя крайне сдержанно.Куда больше дискуссий между Зелеными" и Социал-демократами создает газопровод "Северный поток — 2", соединяющий Россию и Германию по дну Балтики."Северный поток — 2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"", — считает Эмундс.Как отмечается в материале, в коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции. "Зеленые" выступали резко против газопровода, в то время в СДПГ его поддерживают."Это клин в коалиции, который еще может создать напряжение", — заявил эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.По его мнению, "Северный поток — 2" — это испытание на прочность для нового правительства.Эмундс подчеркивает важность единой позиции коалиции во внешней политике — для этого нужен внутренний консенсус. На саммите Евросоюза Шольц назвал газопровод частным проектом в немецкой экономике. По мнению эксперта Германского совета по международным отношениям Штефана Майстера, этим заявлением канцлер допустил ошибку."Это неразумно, потому что в конечном итоге коалиция расколется", — сказал он."Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг этого коммерческого проекта и подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и ЕС.

https://ria.ru/20211221/potok-1764771207.html

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

германия

балтийское море

россия

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экономика, в мире, германия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия, анналена бербок