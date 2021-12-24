https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765340644.html
Путин отметил восстановление экономики и снижение безработицы
Путин отметил восстановление экономики и снижение безработицы - РИА Новости, 24.12.2021
Путин отметил восстановление экономики и снижение безработицы
Президент России Владимир Путин на заседании правительства заявил, что кабмин действует четко, экономика восстановилась, безработица снижается. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:48
2021-12-24T14:48
2021-12-24T15:02
владимир путин
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании правительства заявил, что кабмин действует четко, экономика восстановилась, безработица снижается."Действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая. Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", - сказал президент.
https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1756836368.html
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владимир путин, экономика, правительство рф
14:48 24.12.2021 (обновлено: 15:02 24.12.2021)
Путин отметил восстановление экономики и снижение безработицы
Президент Путин: правительство работает четко, экономика восстановилась