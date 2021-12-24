https://ria.ru/20211224/dtp-1765284110.html
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, принимал психолептики
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, принимал психолептики - РИА Новости, 24.12.2021
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, принимал психолептики
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, был под действием психолептика, а из-за психического заболевания вообще не может садиться за руль, сообщается в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:51
2021-12-24T10:51
2021-12-24T11:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, был под действием психолептика, а из-за психического заболевания вообще не может садиться за руль, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.Ранее в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что 21 декабря два человека пострадали в крупном ДТП с участием 20 автомобилей перед Кутузовским проспектом в Москве, травмы у них нетяжелые. В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer."34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура решила через суд лишить прав психически нездорового москвича.
https://ria.ru/20211223/dtp-1765215753.html
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происшествия, москва
Материал дополняется
10:51 24.12.2021 (обновлено: 11:01 24.12.2021)
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, принимал психолептики
Москвич, устроивший ДТП с 20 машинами, находился под действием психолептика