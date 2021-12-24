https://ria.ru/20211224/diplomaty-1765395742.html

В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам

В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам - РИА Новости, 24.12.2021

В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам

ООН четко дала понять, что США должны позволять аккредитованным при организации дипломатам заниматься своей работой, заявил РИА Новости заместитель официального РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:13

2021-12-24T18:13

2021-12-24T18:20

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ООН, 24 дек – РИА Новости. ООН четко дала понять, что США должны позволять аккредитованным при организации дипломатам заниматься своей работой, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее Захарова подчеркнула, что от генсека ООН Антониу Гуттереша требуется, чтобы "он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США" из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности."Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", - сказал Хак.Ранее Захарова сообщала, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отмечала, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html

https://ria.ru/20211213/ssha-1763400394.html

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в мире, сша, оон, сан-франциско, дональд трамп, фархан хак, антониу гуттереш, россия