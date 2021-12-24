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https://ria.ru/20211224/diplomaty-1765395742.html
В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам
В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам - РИА Новости, 24.12.2021
В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам
ООН четко дала понять, что США должны позволять аккредитованным при организации дипломатам заниматься своей работой, заявил РИА Новости заместитель официального РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:13
2021-12-24T18:20
в мире
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оон
сан-франциско
дональд трамп
фархан хак
антониу гуттереш
россия
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ООН, 24 дек – РИА Новости. ООН четко дала понять, что США должны позволять аккредитованным при организации дипломатам заниматься своей работой, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой.Ранее Захарова подчеркнула, что от генсека ООН Антониу Гуттереша требуется, чтобы "он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США" из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности."Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", - сказал Хак.Ранее Захарова сообщала, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отмечала, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20211222/dipsobstvennost-1764993096.html
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в мире, сша, оон, сан-франциско, дональд трамп, фархан хак, антониу гуттереш, россия
18:13 24.12.2021 (обновлено: 18:20 24.12.2021)
 
В ООН заявили, что США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам

Представитель генсека ООН Хак: США не должны мешать работать аккредитованным дипломатам

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 24 дек – РИА Новости. ООН четко дала понять, что США должны позволять аккредитованным при организации дипломатам заниматься своей работой, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя призыв официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Ранее Захарова подчеркнула, что от генсека ООН Антониу Гуттереша требуется, чтобы "он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США" из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 20:34
Песков заявил, что США не хотят возвращать оккупированную дипсобственность
"Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", - сказал Хак.
Ранее Захарова сообщала, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отмечала, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 10:04
Путин поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
 
В миреСШАООНСан-ФранцискоДональд ТрампФархан ХакАнтониу ГуттерешРоссия
 
 
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