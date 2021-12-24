https://ria.ru/20211224/dalnoboyschik-1765368352.html

Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика

Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика - РИА Новости, 24.12.2021

Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика

Сотрудники ГИБДД вытащили из горящей фуры водителя без сознания на трассе в Волгоградской области, они ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:31

2021-12-24T16:31

2021-12-24T16:31

хорошие новости

происшествия

михайловский район

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД вытащили из горящей фуры водителя без сознания на трассе в Волгоградской области, они ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.По данным полиции, ночью в четверг двое инспекторов ГИБДД на обочине трассы в Михайловском районе увидели фуру, у которой горела кабина."Не теряя ни минуты времени, полицейские открыли кабину, из которой валил густой дым, и извлекли и нее водителя, находящегося без внешних признаков жизни. Инспекторы оказали ему неотложные меры помощи – провели искусственное дыхание и массаж сердца, после которых водитель начал дышать", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что патрульные доставили 64-летнего водителя в больницу, на данный момент его жизнь вне опасности.По информации ведомства, руководство регионального главка МВД по Волгоградской области решило поощрить инспекторов ГИБДД Дмитрия Менькова и Сергея Подымова за спасение человека.

https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html

https://ria.ru/20210224/turisty-1598795376.html

михайловский район

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, михайловский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто