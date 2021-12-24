https://ria.ru/20211224/dalnoboyschik-1765368352.html
Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика
Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика - РИА Новости, 24.12.2021
Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика
Сотрудники ГИБДД вытащили из горящей фуры водителя без сознания на трассе в Волгоградской области, они ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:31
2021-12-24T16:31
2021-12-24T16:31
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ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД вытащили из горящей фуры водителя без сознания на трассе в Волгоградской области, они ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.По данным полиции, ночью в четверг двое инспекторов ГИБДД на обочине трассы в Михайловском районе увидели фуру, у которой горела кабина."Не теряя ни минуты времени, полицейские открыли кабину, из которой валил густой дым, и извлекли и нее водителя, находящегося без внешних признаков жизни. Инспекторы оказали ему неотложные меры помощи – провели искусственное дыхание и массаж сердца, после которых водитель начал дышать", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что патрульные доставили 64-летнего водителя в больницу, на данный момент его жизнь вне опасности.По информации ведомства, руководство регионального главка МВД по Волгоградской области решило поощрить инспекторов ГИБДД Дмитрия Менькова и Сергея Подымова за спасение человека.
https://ria.ru/20211207/gibdd-1762619871.html
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происшествия, михайловский район, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Волгоградские сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика
В Волгоградской области сотрудники ГИБДД спасли дальнобойщика из горящего грузовика