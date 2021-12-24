https://ria.ru/20211224/biometriya-1765329191.html

Хинштейн назвал внесение биометрических данных в систему добровольным делом

Хинштейн назвал внесение биометрических данных в систему добровольным делом - РИА Новости, 24.12.2021

Хинштейн назвал внесение биометрических данных в систему добровольным делом

Включение биометрических данных граждан в их единую государственную систему носит сугубо добровольный характер, сказал руководитель комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:51

2021-12-24T13:51

2021-12-24T13:51

общество

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александр хинштейн

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Включение биометрических данных граждан в их единую государственную систему носит сугубо добровольный характер, сказал руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов."Это еще одно приоритетное направление деятельности нашего комитета - формирование биометрической системы, в которую загружены биометрические данные наших граждан. Важно понимать, что включение в биометрическую систему для каждого гражданина носит характер сугубо добровольный", - сказал Хинштейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Парламентарий отметил, что это касается не только биометрии, но и любых других цифровых сервисов, которые государство сегодня развивает. "Если человек не хочет сдавать свою биометрию, его никто не может и не собирается к этому обязывать и подвигать, это абсолютно его добровольное дело", - пояснил он.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/biometriya-1762753577.html

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общество, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф, россия