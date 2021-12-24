https://ria.ru/20211224/bank-1765349825.html

ВТБ: в 2021 году клиенты чаще всего страховали жилье, здоровье и кредитки

ВТБ: в 2021 году клиенты чаще всего страховали жилье, здоровье и кредитки - РИА Новости, 24.12.2021

ВТБ: в 2021 году клиенты чаще всего страховали жилье, здоровье и кредитки

Клиенты ВТБ в 2021 году приобрели за год более 700 тысяч страховых полисов - на 6% больше, чем годом ранее, чаще всего страховали жиль, жизнь и здоровье,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:21

2021-12-24T15:21

2021-12-24T15:21

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Клиенты ВТБ в 2021 году приобрели за год более 700 тысяч страховых полисов - на 6% больше, чем годом ранее, чаще всего страховали жиль, жизнь и здоровье, сообщает банк.Объем страховых премий за год вырос на 12%.Как отметили в банке, абсолютное первенство по продуктам занимает страхование жилья - квартиры или дачи на случай непредвиденных обстоятельств, включая пожар, затопление или утрату имущества в результате кражи, отметили в банке. Этим видом страхования воспользовались более 170 тысяч человек - почти на треть больше, чем в прошлом году.Популярностью у клиентов пользовались различные медицинские страховые программы. Участниками трех программ-лидеров среди медстраховок в этом году стали более 200 тысяч клиентов. В том числе 80 тысяч человек выбрали полис, покрывающий лечение впервые выявленных заболеваний, еще 78 тысяч - страховку на случая выявления онкозаболеваний, 55 тысяч - полис, позволяющий сэкономить при оплате медицинских услуг.В число лидеров по продажам также вошла программа страхования кредитных карт, которой воспользовались около 80 тысяч человек.В банке добавили, что в 2021 году страхование по ключевым программам стало доступно пользователям ВТБ Онлайн (4+). Чаще всего в цифровых каналах клиенты ВТБ страховали недвижимость, банковские карты и счета от действий мошенников."Рост спроса россиян на страховые программы определяется повышением финансовой грамотности населения и новыми правилами жизни в условиях пандемии. В рамках стратегии на цифровизацию 100% розничных сервисов более половины всех страховых продуктов в этом году стали доступны в ВТБ Онлайн. В 2022 году, по нашим прогнозам, более половины "коробочных" страховых программ наши клиенты будут приобретать удаленно, без визита в офис", - приводится в сообщении комментарий начальник управления "Страхование" ВТБ Дмитрий Пугашкин.

https://ria.ru/20211224/bank-1765332786.html

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