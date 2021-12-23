https://ria.ru/20211223/zerno-1765071084.html

Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин

Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин

Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:20

2021-12-23T12:20

2021-12-23T12:35

экономика

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил президент страны Владимир Путин."Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий. Было 133,5 (миллиона тонн - ред.), стало 123 (миллионов тонн - ред.). Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне более 123 миллионов тонн, сбор пшеницы может составить порядка 76 миллионов тонн, сбор масличных - 23 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 40 миллионов тонн, овощей в организованном секторе - порядка 7 миллионов тонн.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы - 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html

https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)