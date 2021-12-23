Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zerno-1765071084.html
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин
Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:20
2021-12-23T12:35
экономика
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил президент страны Владимир Путин."Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий. Было 133,5 (миллиона тонн - ред.), стало 123 (миллионов тонн - ред.). Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне более 123 миллионов тонн, сбор пшеницы может составить порядка 76 миллионов тонн, сбор масличных - 23 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 40 миллионов тонн, овощей в организованном секторе - порядка 7 миллионов тонн.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы - 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html
https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:227:3072:1879_1920x0_80_0_0_49db22f0c9e6e11a002158cccc35f427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
12:20 23.12.2021 (обновлено: 12:35 23.12.2021)
 
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин

Президент Путин: Россия обеспечит зерном и себя, и сохранит экспортный потенциал

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил президент страны Владимир Путин.
"Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий. Было 133,5 (миллиона тонн - ред.), стало 123 (миллионов тонн - ред.). Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:11
Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай
Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне более 123 миллионов тонн, сбор пшеницы может составить порядка 76 миллионов тонн, сбор масличных - 23 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 40 миллионов тонн, овощей в организованном секторе - порядка 7 миллионов тонн.
Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы - 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Собранный урожай зерна пшеницы новым агрегатом для уборки урожая методом очеса на корню - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 07:00Наука
В России нашли способ извлечения самого полезного зерна
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол