https://ria.ru/20211223/zerno-1765071084.html
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин
Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:20
2021-12-23T12:20
2021-12-23T12:35
экономика
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году сможет обеспечить себя, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал, заявил президент страны Владимир Путин."Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий. Было 133,5 (миллиона тонн - ред.), стало 123 (миллионов тонн - ред.). Но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне более 123 миллионов тонн, сбор пшеницы может составить порядка 76 миллионов тонн, сбор масличных - 23 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 40 миллионов тонн, овощей в организованном секторе - порядка 7 миллионов тонн.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы - 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html
https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:227:3072:1879_1920x0_80_0_0_49db22f0c9e6e11a002158cccc35f427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
12:20 23.12.2021 (обновлено: 12:35 23.12.2021)
Россия сохранит экспортный потенциал зерна по итогам года, заявил Путин
Президент Путин: Россия обеспечит зерном и себя, и сохранит экспортный потенциал