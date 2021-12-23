https://ria.ru/20211223/ufa-1765131778.html

Путин пообещал приехать в Уфу на 450-летие города

Путин пообещал приехать в Уфу на 450-летие города - РИА Новости, 23.12.2021

Путин пообещал приехать в Уфу на 450-летие города

Президент РФ Владимир Путин пообещал в 2024 году приехать на 450-летие Уфы. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:23

2021-12-23T15:34

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

уфа

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал в 2024 году приехать на 450-летие Уфы.Президент также пообещал подумать о выделении дополнительных денег Уфе к юбилею."Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, и даже, может быть, что-то перераспределить с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, как она этого и заслуживает. Но если дополнительные - можно и про дополнительные деньги подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20211223/ufa-1765102930.html

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уфа, общество, владимир путин, россия