15:23 23.12.2021 (обновлено: 15:34 23.12.2021)
Путин пообещал приехать в Уфу на 450-летие города
Президент Путин пообещал приехать в Уфу в 2024 году на 450-летие города
© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкТранспортная развязка на проспекте Салавата Юлаева в Уфе
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал в 2024 году приехать на 450-летие Уфы.
"Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно. Уфа - замечательное место, одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России, и сейчас тоже остается таким", - ответил Путин на вопрос башкирской журналистки, приедет ли он на юбилей.
Президент также пообещал подумать о выделении дополнительных денег Уфе к юбилею.
"Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, и даже, может быть, что-то перераспределить с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, как она этого и заслуживает. Но если дополнительные - можно и про дополнительные деньги подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики", - добавил он.