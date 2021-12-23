https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765063350.html

Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет

Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет - РИА Новости, 23.12.2021

Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет

Житель Дзержинска, исколовший до смерти гостя ножницами, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:44

2021-12-23T11:44

2021-12-23T11:44

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Житель Дзержинска, исколовший до смерти гостя ножницами, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что днем 31 марта в квартире дома на Бульваре Правды в Дзержинске в ходе ссоры с гостем, который не хотел уходить домой, хозяин нанес нетрезвому посетителю множественные ранения по телу ножницами. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался.Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник был задержан. В ходе предварительного расследования вину по предъявленному обвинению в совершении убийства он не признал."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211221/pristavaniya-1764638833.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия