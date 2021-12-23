https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765063350.html
Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет
Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет - РИА Новости, 23.12.2021
Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет
Житель Дзержинска, исколовший до смерти гостя ножницами, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:44
2021-12-23T11:44
2021-12-23T11:44
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Житель Дзержинска, исколовший до смерти гостя ножницами, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что днем 31 марта в квартире дома на Бульваре Правды в Дзержинске в ходе ссоры с гостем, который не хотел уходить домой, хозяин нанес нетрезвому посетителю множественные ранения по телу ножницами. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался.Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник был задержан. В ходе предварительного расследования вину по предъявленному обвинению в совершении убийства он не признал."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Нижегородцу, убившему ножницами не желавшего уходить гостя, дали 12 лет
Нижегородец, убивший ножницами не желавшего уходить гостя, получил 12 лет колонии