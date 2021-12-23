https://ria.ru/20211223/tvorchestvo-1765164064.html

Путин призвал обеспечить свободу творчества

Путин призвал обеспечить свободу творчества - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал обеспечить свободу творчества

Свобода творчества и свободу в целом нужно обеспечить в России, без этого нет движения вперед, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:00

2021-12-23T16:00

2021-12-23T16:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Свобода творчества и свободу в целом нужно обеспечить в России, без этого нет движения вперед, заявил президент страны Владимир Путин."Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/svoboda-1765164625.html

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россия, общество, владимир путин