https://ria.ru/20211223/tvorchestvo-1765164064.html
Путин призвал обеспечить свободу творчества
Путин призвал обеспечить свободу творчества - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал обеспечить свободу творчества
Свобода творчества и свободу в целом нужно обеспечить в России, без этого нет движения вперед, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:00
2021-12-23T16:00
2021-12-23T16:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Свобода творчества и свободу в целом нужно обеспечить в России, без этого нет движения вперед, заявил президент страны Владимир Путин."Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, общество, владимир путин
16:00 23.12.2021 (обновлено: 16:15 23.12.2021)
Путин призвал обеспечить свободу творчества
Президент Путин: свобода творчества и свободу в целом нужно обеспечить в России