https://ria.ru/20211223/svoboda-1765164625.html

Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, заявил Путин

Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, заявил Путин

Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:02

2021-12-23T16:02

2021-12-23T16:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Свобода должна быть внутри и проистекать из уважения к другим, заявил президент России Владимир Путин."Свобода, она должна быть внутри, должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются те или иные действия. Я уже говорил о том, что Россия складывалась как многонациональная и многоконфессиональное государство, и мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям друг друга. Это такая очень мощная база существования России как многонационального государства", - сказал Путин на большой пресс-конференции.По его словам, должны быть внутренние ограничения. "Вот у нас собрались руководители и собственники крупнейших наших сетей, создали общественную организацию и приняли определенные внутренние правила, как выстраивать свою работу таким образом, чтоб не вредить людям, не наносить ущерба подросткам, детям и так далее. Вот по этому пути, мне кажется, и надо идти", - считает президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, россия