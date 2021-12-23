https://ria.ru/20211223/samara-1765178971.html

В Самаре четверо рыбаков утонули в реке

В Самаре четверо рыбаков утонули в реке - РИА Новости, 23.12.2021

В Самаре четверо рыбаков утонули в реке

Четверо рыбаков утонули на реке в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:46

2021-12-23T16:46

2021-12-23T18:16

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Четверо рыбаков утонули на реке в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону."В 15.15 (14.15 мск) 23.12.2021) поступило сообщение о том, что на реке Самара в Кировском районе Самары спасателями ГКУ "ПСС Самарской области" проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков (мужчины 1942, 1950, 1954, 1966 годов рождения)", - говорится в сообщении.По данным СУСК по региону, следователи начали проверку по факту произошедшего, на берегу реки были обнаружены личные вещи погибших. По предварительной информации, мужчины ушли на рыбалку и длительное время не выходили на связь с родственниками.

https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html

самара

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)