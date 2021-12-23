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https://ria.ru/20211223/samara-1765178971.html
В Самаре четверо рыбаков утонули в реке
В Самаре четверо рыбаков утонули в реке - РИА Новости, 23.12.2021
В Самаре четверо рыбаков утонули в реке
Четверо рыбаков утонули на реке в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:46
2021-12-23T18:16
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Четверо рыбаков утонули на реке в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону."В 15.15 (14.15 мск) 23.12.2021) поступило сообщение о том, что на реке Самара в Кировском районе Самары спасателями ГКУ "ПСС Самарской области" проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков (мужчины 1942, 1950, 1954, 1966 годов рождения)", - говорится в сообщении.По данным СУСК по региону, следователи начали проверку по факту произошедшего, на берегу реки были обнаружены личные вещи погибших. По предварительной информации, мужчины ушли на рыбалку и длительное время не выходили на связь с родственниками.
https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
16:46 23.12.2021 (обновлено: 18:16 23.12.2021)
 
В Самаре четверо рыбаков утонули в реке

В Самаре в реке нашли тела четверых утонувших рыбаков

© Фото : ГУ МЧС по Самарской областиПоиск утонувших рыбаков на реке в Самаре
Поиск утонувших рыбаков на реке в Самаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : ГУ МЧС по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Четверо рыбаков утонули на реке в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В 15.15 (14.15 мск) 23.12.2021) поступило сообщение о том, что на реке Самара в Кировском районе Самары спасателями ГКУ "ПСС Самарской области" проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков (мужчины 1942, 1950, 1954, 1966 годов рождения)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК по региону, следователи начали проверку по факту произошедшего, на берегу реки были обнаружены личные вещи погибших. По предварительной информации, мужчины ушли на рыбалку и длительное время не выходили на связь с родственниками.
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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