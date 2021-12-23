https://ria.ru/20211223/putin-1765177455.html
Путин пообещал разобраться с коммунальными проблемами в Дагестане
Путин пообещал разобраться с коммунальными проблемами в Дагестане - РИА Новости, 23.12.2021
Путин пообещал разобраться с коммунальными проблемами в Дагестане
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:39
2021-12-23T16:39
2021-12-23T16:40
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
республика дагестан
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики.О подобных сложностях главе государства рассказали в ходе его итоговой пресс-конференции. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой. При этом, по словам журналиста, механизмов влияния на ответственные сетевые компании у местных властей нет - они управляются из федерального центра."Хорошо, я разберусь... Обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь", - заверил Путин.
https://ria.ru/20211223/ufa-1765131778.html
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общество, владимир путин, республика дагестан
16:39 23.12.2021 (обновлено: 16:40 23.12.2021)
Путин пообещал разобраться с коммунальными проблемами в Дагестане
Президент Путин пообещал разобраться с энерго-, газо- и водоснабжением в Дагестане