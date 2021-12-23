https://ria.ru/20211223/putin-1765096072.html

Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин

Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин

Россия работает с международными интернет-платформами, чтобы они подчинялись законодательству РФ, но при необходимости требования будут ужесточаться, заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:30

2021-12-23T13:30

2021-12-23T14:00

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия работает с международными интернет-платформами, чтобы они подчинялись законодательству РФ, но при необходимости требования будут ужесточаться, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованию нашего законодательства. Во многих странах, вы знаете, идет замедление трафика, другие способы - вплоть до фактической блокировки... Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя тему деструктивного контента в социальных сетях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/internet-1765096578.html

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общество, россия, владимир путин