https://ria.ru/20211223/putin-1765096072.html
Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин
Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин
Россия работает с международными интернет-платформами, чтобы они подчинялись законодательству РФ, но при необходимости требования будут ужесточаться, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:30
2021-12-23T13:30
2021-12-23T14:00
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия работает с международными интернет-платформами, чтобы они подчинялись законодательству РФ, но при необходимости требования будут ужесточаться, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованию нашего законодательства. Во многих странах, вы знаете, идет замедление трафика, другие способы - вплоть до фактической блокировки... Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя тему деструктивного контента в социальных сетях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, россия, владимир путин
13:30 23.12.2021 (обновлено: 14:00 23.12.2021)
Россия будет наращивать требования к интернет-платформам, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет наращивать требования к международным интернет-платформам