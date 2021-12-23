https://ria.ru/20211223/prodolzhitelnost-1765072752.html
Путин выразил обеспокоенность снижением продолжительности жизни в России
Путин выразил обеспокоенность снижением продолжительности жизни в России - РИА Новости, 23.12.2021
Путин выразил обеспокоенность снижением продолжительности жизни в России
Снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить, из-за пандемии она сократилась с 71,5 до 70,1 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:24
2021-12-23T12:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Снижение продолжительности жизни в России не может не беспокоить, из-за пандемии она сократилась с 71,5 до 70,1 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить - это продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась: было 71,5 в прошлом году, стало 70,1 (года)", - сказал Путин на большой пресс-конференции.По его словам, это одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
12:24 23.12.2021 (обновлено: 12:45 23.12.2021)
Путин выразил обеспокоенность снижением продолжительности жизни в России
Президент Путин выразил обеспокоенность снижением продолжительности жизни в России