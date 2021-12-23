https://ria.ru/20211223/prazdnik-1765058588.html
В Госдуме рассказали, как встречать Новый год, помня о здоровье
В Госдуме рассказали, как встречать Новый год, помня о здоровье - РИА Новости, 23.12.2021
В Госдуме рассказали, как встречать Новый год, помня о здоровье
Новый год весь мир будет встречать с так и не отступившей пандемией COVID-19, но даже в такой непростой ситуации можно организовать праздник себе и детям,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:26
2021-12-23T11:26
2021-12-23T11:26
общество
елена драпеко
госдума рф
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новый год весь мир будет встречать с так и не отступившей пандемией COVID-19, но даже в такой непростой ситуации можно организовать праздник себе и детям, рассказала РИА Новости советская и российская актриса кино, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко."Думаю, что (из-за ситуации с COVID отмечать Новый год – ред.) будет тяжелее морально, все очень устали – хотят в нормальную жизнь", - сказала она, отметив, что "все-таки, какие-то мероприятия на открытых пространствах должны быть: в парках, на площадях, чтобы можно было выйти из дома".По словам Драпеко, некоей альтернативой могут стать и онлайн-мероприятия – дистанционные выставки, концерты, корпоративные застолья – "это, конечно, не полноценное развлечение, но все-таки лучше, чем сидеть одному".Поскольку пандемия пока не отступает, появляются новые штаммы коронавируса, самым безопасным будет решение провести праздники дома, считает депутат, тем более существует множество мероприятий в режиме онлайн, "есть и такие, с ограниченным входом, которые люди могут посетить".Есть выход из непростой ситуации и для детей, которые мечтают встретиться с Дедом Морозом. "Они готовятся к Новому году - и очень хочется, чтобы у них он все-таки случился. Я посмотрела, есть такие у нас Дедушки Морозы, которые выезжают домой, но у них есть и QR-код и официальные документы. Можно воспользоваться такой услугой", - подсказала Драпеко вариант для родителей.
https://ria.ru/20211222/otdykh-1764862236.html
https://ria.ru/20211221/novyy_god-1764752377.html
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общество, елена драпеко, госдума рф, дед мороз, новый год
В Госдуме рассказали, как встречать Новый год, помня о здоровье
Депутат Елена Драпеко рассказала, как организовать встречу Нового года, помня о здоровье
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Новый год весь мир будет встречать с так и не отступившей пандемией COVID-19, но даже в такой непростой ситуации можно организовать праздник себе и детям, рассказала РИА Новости советская и российская актриса кино, первый зампредседателя комитета Госдумы
по культуре Елена Драпеко
.
"Думаю, что (из-за ситуации с COVID отмечать Новый год – ред.) будет тяжелее морально, все очень устали – хотят в нормальную жизнь", - сказала она, отметив, что "все-таки, какие-то мероприятия на открытых пространствах должны быть: в парках, на площадях, чтобы можно было выйти из дома".
По словам Драпеко, некоей альтернативой могут стать и онлайн-мероприятия – дистанционные выставки, концерты, корпоративные застолья – "это, конечно, не полноценное развлечение, но все-таки лучше, чем сидеть одному".
Поскольку пандемия пока не отступает, появляются новые штаммы коронавируса, самым безопасным будет решение провести праздники дома, считает депутат, тем более существует множество мероприятий в режиме онлайн, "есть и такие, с ограниченным входом, которые люди могут посетить".
Есть выход из непростой ситуации и для детей, которые мечтают встретиться с Дедом Морозом
. "Они готовятся к Новому году - и очень хочется, чтобы у них он все-таки случился. Я посмотрела, есть такие у нас Дедушки Морозы, которые выезжают домой, но у них есть и QR-код и официальные документы. Можно воспользоваться такой услугой", - подсказала Драпеко вариант для родителей.