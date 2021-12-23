https://ria.ru/20211223/pravitelstvo-1765072480.html

Путин назвал работу правительства и Центробанка удовлетворительной

Путин назвал работу правительства и Центробанка удовлетворительной - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал работу правительства и Центробанка удовлетворительной

Работа правительства и ЦБ в этом году в целом заслуживает удовлетворительной оценки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:24

2021-12-23T12:44

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

центральный банк рф (цб рф)

политика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа правительства и ЦБ в этом году в целом заслуживает удовлетворительной оценки, заявил президент России Владимир Путин."В целом, я считаю так, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. Результат положительный", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211209/putin-1763041320.html

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2021

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центральный банк рф (цб рф), политика, владимир путин, правительство рф