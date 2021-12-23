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В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 23.12.2021
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в жилом доме в Нижнем Новгороде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:33
2021-12-23T21:33
2021-12-23T21:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Нижнем Новгороде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 20:56 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в пожаре погиб один человек и еще один пострадал, четыре человека были эвакуированы.
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Кадры пожара в жилом доме в центре Нижнего Новгорода
Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС. Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большой Покровской, 46 б поступило в четверг в 16.44. "Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем, (мужчина, год рождения уточняется) и об 1 пострадавшем", - говорится в сообщении.
2021-12-23T21:33
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия, видео
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме
Пресс-служба МЧС России: в Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в жилом доме