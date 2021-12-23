https://ria.ru/20211223/politika-1765088826.html
Россия будет стремиться к раздельной работе ветвей власти, заявил Путин
Россия будет стремиться к раздельной работе ветвей власти, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россия будет стремиться к раздельной работе ветвей власти, заявил Путин
Россия будет стремиться к тому, чтобы три ветви власти работали раздельно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:09
2021-12-23T13:09
2021-12-23T13:25
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы три ветви власти работали раздельно, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно. Чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765092522.html
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политика, россия, владимир путин
13:09 23.12.2021 (обновлено: 13:25 23.12.2021)
Россия будет стремиться к раздельной работе ветвей власти, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы ветви власти работали раздельно