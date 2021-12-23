https://ria.ru/20211223/peterburg-1765036201.html
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды - РИА Новости, 23.12.2021
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:41
2021-12-23T08:41
2021-12-23T08:41
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.
https://ria.ru/20211221/aeroport-1764666604.html
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общество, санкт-петербург, погода, россия
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды из-за метели и ветра