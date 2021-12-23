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В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды - РИА Новости, 23.12.2021
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:41
2021-12-23T08:41
общество
санкт-петербург
погода
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.
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общество, санкт-петербург, погода, россия
08:41 23.12.2021
 
В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды

В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды из-за метели и ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра России, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.
 
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