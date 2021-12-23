https://ria.ru/20211223/peterburg-1765036201.html

В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды

В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды - РИА Новости, 23.12.2021

В Петербурге объявили желтый уровень опасности погоды

"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T08:41

2021-12-23T08:41

2021-12-23T08:41

общество

санкт-петербург

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/54/1551565491_0:455:2750:2001_1920x0_80_0_0_09e2f4329777238e26d6ea9313819bc7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снега, метели и ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега, метели и порывов ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

https://ria.ru/20211221/aeroport-1764666604.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, погода, россия