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США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан - РИА Новости, 23.12.2021
США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
США не стремятся замедлить процесс переговоров с РФ по вопросам безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:39
2021-12-23T23:39
сша
европа
владимир путин
сергей рябков
нато
джон салливан
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не стремятся замедлить процесс переговоров с РФ по вопросам безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан.Как отметил дипломат, Россия передала США предложения по гарантиям безопасности всего неделю назад, так что прошло не так уж много времени."Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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сша, европа, владимир путин, сергей рябков, нато, джон салливан, россия
23:39 23.12.2021
 
США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан

Посол Салливан заявил, что США не стремятся замедлить переговоры с Россией по безопасности

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский посол в России Джон Салливан
Американский посол в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не стремятся замедлить процесс переговоров с РФ по вопросам безопасности, заявил американский посол в России Джон Салливан.
Как отметил дипломат, Россия передала США предложения по гарантиям безопасности всего неделю назад, так что прошло не так уж много времени.
"Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23:08
Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
 
СШАЕвропаВладимир ПутинСергей РябковНАТОДжон СалливанРоссия
 
 
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