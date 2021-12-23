https://ria.ru/20211223/optimizm-1765163293.html
Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году
Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году
Президент России Владимир Путин заявил, что счастье и оптимизм в будущем году ему даст реализация намеченных планов. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:57
2021-12-23T15:57
2021-12-23T16:55
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что счастье и оптимизм в будущем году ему даст реализация намеченных планов."Счастья и оптимизма? Реализация наших планов. В этом же весь смысл нашей работы: с тем, чтобы жизнь стала лучше у людей", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, что может дать ему чувство счастья и оптимизма в следующем году.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211221/prognoz-1764780066.html
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"Реализация наших планов" – Путин о том, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году
"Реализация наших планов" – Путин о том, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году
2021-12-23T15:57
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владимир путин, общество, новый год
15:57 23.12.2021 (обновлено: 16:55 23.12.2021)
Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году
Президент Путин: счастье и оптимизм даст реализация намеченных планов