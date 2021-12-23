https://ria.ru/20211223/optimizm-1765163293.html

Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году

Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что счастье и оптимизм в будущем году ему даст реализация намеченных планов. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:57

2021-12-23T15:57

2021-12-23T16:55

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

общество

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765182603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdbbf67b60748a7ef41a03aab6d1d042.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что счастье и оптимизм в будущем году ему даст реализация намеченных планов."Счастья и оптимизма? Реализация наших планов. В этом же весь смысл нашей работы: с тем, чтобы жизнь стала лучше у людей", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, что может дать ему чувство счастья и оптимизма в следующем году.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211221/prognoz-1764780066.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Реализация наших планов" – Путин о том, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году "Реализация наших планов" – Путин о том, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году 2021-12-23T15:57 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, новый год