https://ria.ru/20211223/omikron-1765106698.html

Ученые заявили об эффективности вакцины Comirnaty против "омикрона"

Ученые заявили об эффективности вакцины Comirnaty против "омикрона" - РИА Новости, 23.12.2021

Ученые заявили об эффективности вакцины Comirnaty против "омикрона"

Группа ученых из университетов Гонконга выяснила, что вакцина Comirnaty в качестве третьей дозы дает эффективную защиту от штамма коронавируса "омикрон",... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:01

2021-12-23T14:01

2021-12-23T14:01

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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Группа ученых из университетов Гонконга выяснила, что вакцина Comirnaty в качестве третьей дозы дает эффективную защиту от штамма коронавируса "омикрон", следует из данных исследования, опубликованного пресс-службой Университета Гонконга.Ученые из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга сообщили, что "третья доза вакцины Comirnaty, введенная тем, кто ранее получил две дозы вакцины Comirnaty или CoronaVac, обеспечивает защитный уровень антител против варианта "омикрон".В то же время ученые отмечают, что введение в качестве третьей дозы вакцины CoronaVac тем, кто ранее получил две дозы этой вакцины, "не обеспечивает адекватного уровня защитных антител".По словам ученых, для достижения оптимальной защиты от варианта "омикрон" получившие две дозы Comirnaty или CoronaVac должны получить третью дозу вакцины Comirnaty примерно через шесть месяцев после второй дозы.Вакцина Comirnaty разработана компаниями Pfizer и BioNTech, CoronaVac разработана китайской компанией Sinovac.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765070459.html

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юар, гонконг, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии