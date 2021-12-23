https://ria.ru/20211223/natsproekty-1765177281.html

Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности

Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности

Президент России Владимир Путин заявил на своей итоговой пресс-конференции, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на то, чтобы работать РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:39

2021-12-23T16:39

2021-12-23T16:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на своей итоговой пресс-конференции, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на то, чтобы работать на сельской местности."Обязательно. Во-первых, все это делается в рамках соответствующей программы социального развития села, и она будет наполняться соответствующим финансированием - это первое. Второе: те проекты, в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упомянул, в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно на сельской местности, на селе", - сказал Путин на вопрос о том, собирается ли государство заниматься инфраструктурными проектами в селах.Глава государство отметил, что село демонстрирует очень хорошие показатели на протяжении последних лет."И конечно, это должно отражаться на социальном благополучии, социальных настроениях людей, которые обеспечивают этот уровень производства и этот уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания", - продолжил Путин.Также он напомнил о программе реновации школ и строительстве новых школ."Так вот, опережающем темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, именно это будет безусловно обеспечено. Что касается интернета, то неслучайно вы сейчас упомянули о том, что интернет есть, а в деревне может не быть элементарных вещей. Конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населенных пунктах", - отметил глава государства.По словам Путина, что касается малых населенных пунктов, им предусмотрены дополнительные средства на то, чтобы решить эту задачу."Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, пойдут именно на развитие сельских территорий", - завершил Путин.

https://ria.ru/20211223/putin-1765035707.html

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общество, владимир путин