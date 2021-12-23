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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/natsproekty-1765177281.html
Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности
Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности
Президент России Владимир Путин заявил на своей итоговой пресс-конференции, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на то, чтобы работать РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:39
2021-12-23T16:39
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на своей итоговой пресс-конференции, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на то, чтобы работать на сельской местности."Обязательно. Во-первых, все это делается в рамках соответствующей программы социального развития села, и она будет наполняться соответствующим финансированием - это первое. Второе: те проекты, в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упомянул, в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно на сельской местности, на селе", - сказал Путин на вопрос о том, собирается ли государство заниматься инфраструктурными проектами в селах.Глава государство отметил, что село демонстрирует очень хорошие показатели на протяжении последних лет."И конечно, это должно отражаться на социальном благополучии, социальных настроениях людей, которые обеспечивают этот уровень производства и этот уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания", - продолжил Путин.Также он напомнил о программе реновации школ и строительстве новых школ."Так вот, опережающем темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, именно это будет безусловно обеспечено. Что касается интернета, то неслучайно вы сейчас упомянули о том, что интернет есть, а в деревне может не быть элементарных вещей. Конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населенных пунктах", - отметил глава государства.По словам Путина, что касается малых населенных пунктов, им предусмотрены дополнительные средства на то, чтобы решить эту задачу."Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, пойдут именно на развитие сельских территорий", - завершил Путин.
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общество, владимир путин
16:39 23.12.2021
 
Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности

Президент Путин: нацпроекты сориентированы именно на работу на сельской местности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на своей итоговой пресс-конференции, что национальные проекты в значительной степени сориентированы на то, чтобы работать на сельской местности.
"Обязательно. Во-первых, все это делается в рамках соответствующей программы социального развития села, и она будет наполняться соответствующим финансированием - это первое. Второе: те проекты, в том числе в рамках национальных проектов, о которых я так или иначе сегодня упомянул, в значительной степени сориентированы на то, чтобы опережающим образом работать именно на сельской местности, на селе", - сказал Путин на вопрос о том, собирается ли государство заниматься инфраструктурными проектами в селах.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Онлайн
Вчера, 11:00Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж
Глава государство отметил, что село демонстрирует очень хорошие показатели на протяжении последних лет.
"И конечно, это должно отражаться на социальном благополучии, социальных настроениях людей, которые обеспечивают этот уровень производства и этот уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания", - продолжил Путин.
Также он напомнил о программе реновации школ и строительстве новых школ.
"Так вот, опережающем темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, именно это будет безусловно обеспечено. Что касается интернета, то неслучайно вы сейчас упомянули о том, что интернет есть, а в деревне может не быть элементарных вещей. Конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населенных пунктах", - отметил глава государства.
По словам Путина, что касается малых населенных пунктов, им предусмотрены дополнительные средства на то, чтобы решить эту задачу.
"Значительный объем денег, которые предусмотрены на развитие инфраструктуры, пойдут именно на развитие сельских территорий", - завершил Путин.
"Мы должны думать о перспективах": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

Журналист во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанк

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
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© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
1 из 10

Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 10

Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
4 из 10

Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
5 из 10

Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
6 из 10

Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
9 из 10

"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
10 из 10

"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир Путин
 
 
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