Путин заявил, что нацпроекты сориентированы на работу на сельской местности

Президент Путин: нацпроекты сориентированы именно на работу на сельской местности
Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.
Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.
Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.
Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.
Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.
Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.
Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.
Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.
Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.
Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.
Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.
Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.
Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?
Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?
Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.
Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.
"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.
"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.
"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".
"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".
Президент начал беседу без долгих вступительных слов, и первый же прозвучавший вопрос — о коронавирусе и влиянии пандемии на экономику.
Россия оказалась более готовой к "шокам", чем другие, заметил Путин. По итогам года экономика увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть шести процентов.
Даже в условиях пандемии власти поддерживали пострадавшие отрасли экономики, делая акцент на сохранении рабочих мест и помощи уязвимым группам населения.
Президент признал, что инфляция пока превышает прогнозы, но наметился рост реальных доходов людей.
Говоря о способах борьбы с пандемией, глава государства напомнил о важности вакцинации и призвал ко второму кварталу 2022 года достичь коллективного иммунитета в 80 процентов.
Затронули вопрос о нежелательных организациях. Закон об иноагентах "придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии", сказал Путин. У нас этот документ более либеральный, но к его выполнению есть вопросы, согласился президент.
Западные СМИ несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. Один из самых ожидаемых вопросов — может ли Путин гарантировать ненападение?
Складывается впечатление, что на Украине готовят новую военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы та не вмешивалась, заметил Путин. Но Москва не может на это не реагировать.
"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?" — добавил президент.
"Не мы кому-то угрожаем", — заявил Путин. Он напомнил о нарушенных обещаниях НАТО: "Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы".