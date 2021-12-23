https://ria.ru/20211223/moroz-1765033951.html
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве из-за мороза
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве из-за мороза - РИА Новости, 23.12.2021
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве из-за мороза
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до шести утра субботы из-за очень низкой температуры, следует из данных... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:53
2021-12-23T07:53
2021-12-23T07:54
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до шести утра субботы из-за очень низкой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о морозе действовало до полудня пятницы.Предупреждение в Москве и Московской области действует до 6.00 25 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".Кроме того, в Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до шести утра субботы.
https://ria.ru/20211223/pyl-1765031959.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
07:53 23.12.2021 (обновлено: 07:54 23.12.2021)
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве из-за мороза
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за мороза