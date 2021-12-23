https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765065050.html
В России за сутки выписали 41 645 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 41 645 человек после COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В России за сутки выписали 41 645 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 41 645 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 139 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:51
2021-12-23T11:51
2021-12-23T11:51
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 41 645 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 139 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 41 645 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 139 166", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3292, в Санкт-Петербурге - 2633, Подмосковье - 2062.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 41 645 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 41 645 человек после COVID-19, за все время — 9 139 166