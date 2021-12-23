https://ria.ru/20211223/konstitutsiya-1765055157.html
Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале
Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале - РИА Новости, 23.12.2021
Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию страны пройдет во второй половине февраля. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:05
2021-12-23T11:05
2021-12-23T11:10
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию страны пройдет во второй половине февраля."Референдум пройдет во второй половине февраля", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом.
https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:05 23.12.2021 (обновлено: 11:10 23.12.2021)
Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале
Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля