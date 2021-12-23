https://ria.ru/20211223/konstitutsiya-1765055157.html

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале - РИА Новости, 23.12.2021

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию страны пройдет во второй половине февраля. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:05

2021-12-23T11:05

2021-12-23T11:10

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в конституцию страны пройдет во второй половине февраля."Референдум пройдет во второй половине февраля", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в республике конституционным референдумом.

https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко