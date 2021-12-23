https://ria.ru/20211223/kitay-1765093065.html

Путин рассказал о доверительных отношениях с лидером Китая

Путин рассказал о доверительных отношениях с лидером Китая - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о доверительных отношениях с лидером Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что у него доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:21

2021-12-23T13:21

2021-12-23T13:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него доверительные отношения с лидером КНР Си Цзиньпинем."Здесь нет никакого скрытого смысла, действительно отношения между КНР и РФ сложились так, как я охарактеризовал. Если вы заметили, мы с председателем Си Цзиньпинем прощаемся как друзья, называем друг друга "друг", так и есть. У нас личные отношения сложились очень доверительные, и они помогают выстраиванию деловых отношений", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Китая, как понять слова российского президента об отношениях с КНР, которые он назвал образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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в мире, китай, владимир путин, россия, си цзиньпин