https://ria.ru/20211223/istoriya-1765086606.html

Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил Путин

Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции напомнил об истории: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:03

2021-12-23T13:03

2021-12-23T13:29

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

политика

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции напомнил об истории: Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри."Если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри", - сказал Путин, добавив, что на протяжении прошлого века это было сделано дважды - после Первой мировой войны и в 90-е годы.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765091935.html

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россия, политика, владимир путин