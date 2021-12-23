https://ria.ru/20211223/investitsii-1765025363.html
Как выгодно вложить деньги до конца года
Россиянам дали совет по инвестициям до конца года - РИА Новости, 23.12.2021
Как выгодно вложить деньги до конца года
Если у вас имеются свободные средства, то наиболее выгодной стратегией до конца года было бы открытие ИИС, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегии ИК... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:18
2021-12-23T03:18
2021-12-23T03:18
экономика
инвестиции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762721379_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f9a39827e98c4085b68d75663a160b54.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Если у вас имеются свободные средства, то наиболее выгодной стратегией до конца года было бы открытие ИИС, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.Если до конца года открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и пополнить его, то можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы пополнения. Покупка на этот счет облигаций федерального займа (ОФЗ) также может привести к доходности выше банковского депозита, рассказывает эксперт.Кроме того, перед Новым годом на биржах часто происходит так называемое рождественское ралли, то есть рост акций многих компаний, на котором тоже есть возможность заработать, заключил Кабаков.
https://ria.ru/20211220/investitsii-1764479863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762721379_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7751ac712203a3f3220e6572cec0663e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, инвестиции, россия
Россиянам дали совет по инвестициям до конца года
Эксперт Кабаков посоветовал открыть до конца года индивидуальный инвестиционный счет