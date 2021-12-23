https://ria.ru/20211223/investitsii-1765025363.html

Как выгодно вложить деньги до конца года

Россиянам дали совет по инвестициям до конца года - РИА Новости, 23.12.2021

Как выгодно вложить деньги до конца года

Если у вас имеются свободные средства, то наиболее выгодной стратегией до конца года было бы открытие ИИС, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегии ИК... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T03:18

2021-12-23T03:18

2021-12-23T03:18

экономика

инвестиции

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Если у вас имеются свободные средства, то наиболее выгодной стратегией до конца года было бы открытие ИИС, рассказал агентству "Прайм" директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.Если до конца года открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и пополнить его, то можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы пополнения. Покупка на этот счет облигаций федерального займа (ОФЗ) также может привести к доходности выше банковского депозита, рассказывает эксперт.Кроме того, перед Новым годом на биржах часто происходит так называемое рождественское ралли, то есть рост акций многих компаний, на котором тоже есть возможность заработать, заключил Кабаков.

https://ria.ru/20211220/investitsii-1764479863.html

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экономика, инвестиции, россия