https://ria.ru/20211223/gazoprovod-1765214927.html

"Газпром" четвертый день не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" четвертый день не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 23.12.2021

"Газпром" четвертый день не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" четвертый день подряд не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:08

2021-12-23T19:08

2021-12-23T23:04

экономика

польша

газпром

в мире

европа

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Газпром" четвертый день подряд не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через территорию Польши, свидетельствуют результаты аукциона на платформе GSA Platform.Во время аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал — Европы" на регулярной сессии. Этого не происходит и на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.Российская компания ранее не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.Владимир Путин в четверг заявил, что "Газпром" не бронирует "Ямал — Европу", так как контрагенты компании, прежде всего — немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее сверх контрактных объемов, теперь реверсом идет из Германии через Польшу на Украину.Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, падение поставок российского газа в Европу произошло из-за того, что некоторые покупатели по долгосрочным сделкам исчерпали свои годовые лимиты. "Газпром" и его клиенты обычно определяют минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле, сообщило агентство. В этом году она позволяла устанавливать гораздо более низкие цены, чем в торговых портах. Если покупатель хочет больше газа, он должен платить по преобладающей рыночной ставке — на этой неделе она превысила 180 евро за мегаватт в час по сравнению с менее чем 20 евро в начале года."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764685355.html

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

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экономика, польша, газпром, в мире, европа