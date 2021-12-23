https://ria.ru/20211223/fsin-1765109405.html
Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН
Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН
Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пытками в системе ФСИН, отметил, что речь идет о гражданах РФ, хоть и совершивших уголовные деяния, нужно... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:10
2021-12-23T14:10
2021-12-23T14:43
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с пытками в системе ФСИН, отметил, что речь идет о гражданах РФ, хоть и совершивших уголовные деяния, нужно вместе добиваться улучшения ситуации.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о пытках в системе ФСИН."Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему", - ответил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, владимир путин, россия
14:10 23.12.2021 (обновлено: 14:43 23.12.2021)
Путин призвал добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН
Президент Путин: будем добиваться улучшения ситуации в системе ФСИН