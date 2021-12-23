https://ria.ru/20211223/demografiya-1765073517.html
Путин заявил об обострении проблемы демографии в России
Путин заявил об обострении проблемы демографии в России - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил об обострении проблемы демографии в России
Увеличение смертности на фоне пандемии COVID не может не беспокоить, обостряется проблема демографии, а из-за проблем демографии в России уже не хватает рабочих РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:26
2021-12-23T12:55
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Увеличение смертности на фоне пандемии COVID не может не беспокоить, обостряется проблема демографии, а из-за проблем демографии в России уже не хватает рабочих рук, заявил президент России Владимир Путин."Увеличение смертности у нас наблюдается, в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед нами, - в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имею в виду народонаселение страны - 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения - рабочих рук не хватает", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции.Президент добавил, что в РФ сейчас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. "Мы должны серьезно увеличить это к 2024-2030 году. Это один из факторов экономического роста", - пояснил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211125/mishustin-1760759299.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
12:26 23.12.2021 (обновлено: 12:55 23.12.2021)
Путин заявил об обострении проблемы демографии в России
Президент Путин заявил об обострении проблемы демографии в России