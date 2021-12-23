https://ria.ru/20211223/demografiya-1765073517.html

Путин заявил об обострении проблемы демографии в России

Путин заявил об обострении проблемы демографии в России - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил об обострении проблемы демографии в России

Увеличение смертности на фоне пандемии COVID не может не беспокоить, обостряется проблема демографии, а из-за проблем демографии в России уже не хватает рабочих РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:26

2021-12-23T12:26

2021-12-23T12:55

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Увеличение смертности на фоне пандемии COVID не может не беспокоить, обостряется проблема демографии, а из-за проблем демографии в России уже не хватает рабочих рук, заявил президент России Владимир Путин."Увеличение смертности у нас наблюдается, в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед нами, - в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имею в виду народонаселение страны - 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно. И с экономической точки зрения - рабочих рук не хватает", - сказал Путин во время итоговой пресс-конференции.Президент добавил, что в РФ сейчас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. "Мы должны серьезно увеличить это к 2024-2030 году. Это один из факторов экономического роста", - пояснил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211125/mishustin-1760759299.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия