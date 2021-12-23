https://ria.ru/20211223/bezrabotitsa-1765071919.html
Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин
Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин
Уровень безработицы в России стал ниже уровня до пандемии - 4,3%, к концу года может немного подрасти - до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:22
2021-12-23T12:22
2021-12-23T12:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
экономика
безработица
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280d704fc7dd6fc3aaab1a1793f0bd9e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России стал ниже уровня до пандемии - 4,3%, к концу года может немного подрасти - до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цели вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, а сейчас 4,3%, ну до конца года, может, подрастет, будет 4,4%", - сказал он.По словам президента, это очень хороший показатель работы экономики в целом. "Хотя и здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающими на той же стройке. Это серьезный вопрос", - добавил глава РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1756836368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c123f630d61567ab015c6b1d4892ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, безработица, владимир путин
12:22 23.12.2021 (обновлено: 12:42 23.12.2021)
Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин
Президент Путин: уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии — 4,3-4,4%