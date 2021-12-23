https://ria.ru/20211223/bezrabotitsa-1765071919.html

Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин

Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, заявил Путин

Уровень безработицы в России стал ниже уровня до пандемии - 4,3%, к концу года может немного подрасти - до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:22

2021-12-23T12:22

2021-12-23T12:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

россия

экономика

безработица

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России стал ниже уровня до пандемии - 4,3%, к концу года может немного подрасти - до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции."Уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цели вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, а сейчас 4,3%, ну до конца года, может, подрастет, будет 4,4%", - сказал он.По словам президента, это очень хороший показатель работы экономики в целом. "Хотя и здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда, с количеством людей, работающими на той же стройке. Это серьезный вопрос", - добавил глава РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, безработица, владимир путин