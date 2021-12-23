https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765201057.html

Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с британским коллегой

Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с британским коллегой - РИА Новости, 23.12.2021

Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с британским коллегой

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в четверг по телефону с британским коллегой Энтони Рэдейкином актуальные вопросы глобальной и региональной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:12

2021-12-23T18:12

2021-12-23T18:16

вооруженные силы рф

россия

великобритания

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в четверг по телефону с британским коллегой Энтони Рэдейкином актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ."23 декабря 2021 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html

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вооруженные силы рф, россия, великобритания, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф)