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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211223/arkheologiya-1764936781.html
Останки двух древних судов найдены у Израильского побережья
Останки двух древних судов найдены у Израильского побережья - РИА Новости, 23.12.2021
Останки двух древних судов найдены у Израильского побережья
У побережья Кейсарии в Средиземном море были найдены остатки судов, затонувших 1700 и 600 лет назад, в том числе сотни серебряных монет и статуэтки, а также... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T04:09
2021-12-23T04:09
культура
израиль
средиземное море
археология
новости культуры
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек – РИА Новости. У побережья Кейсарии в Средиземном море были найдены остатки судов, затонувших 1700 и 600 лет назад, в том числе сотни серебряных монет и статуэтки, а также кольцо с раннехристианской символикой, сообщило в среду израильское управление древностей."Интересные артефакты среди обломков двух кораблей, затонувших у берегов Кесарии в римский и мамлюкский периоды (около 1700 и 600 лет назад), были обнаружены в последние месяцы недалеко от Кесарии во время подводного исследования, проведенного подразделением Морской археологии. Грузы, находящиеся на судах, и остатки их разрушенных корпусов были обнаружены на мелководье на глубине около 4 метров разбросанными по морскому дну", - говорится в сообщении ведомства.Найденные на месте кораблекрушений сокровища включают сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века н.э., а также большой клад - около 560 серебряных монет мамлюкского периода (XIV век н.э). Также на месте найдены бронзовая фигурка в виде орла, символизирующая римское правление, фигурка римского пантомима в комической маске, многочисленные бронзовые колокола, предназначенные, в том числе, для отпугивания злых духов, керамические сосуды.На дне обнаружены многочисленные металлические детали корпуса деревянного корабля, в том числе десятки больших бронзовых гвоздей, свинцовые трубы от трюмной помпы и большой железный якорь, сломанный на куски – это свидетельствует о силе, которую он выдержал, пока наконец не сломался, вероятно, в шторм. Среди обнаруженных предметов также несколько личных вещей, очевидно, принадлежавших жертвам кораблекрушения, в частности красный драгоценный камень, украшенный резьбой с изображением лиры, который, видимо, был оправлен в кольцо.Еще одна изысканная и редкая находка - массивное восьмиугольное золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура молодого пастуха, одетого в тунику и несущего на плечах барана или овцу. Археологи отмечают, что это известное в раннем христианстве символическое изображение Иисуса, так что владелец этого кольца очевидно принадлежал к общине христиан. Именно в Кесарии, отмечают археологи, была расположена одна из первых христианских общин, к которой изначально принадлежали только евреи. Именно в Кесарии апостол Петр крестил римского сотника Корнилия."Это был первый случай, когда нееврея приняли в христианское сообщество. Отсюда христианская религия стала распространяться по всему миру", - отмечает Джейкоб Шарвит, сотрудник отдела морской археологии израильского управления древностей.
https://ria.ru/20211208/arkheologiya-1762619023.html
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израиль, средиземное море, археология, новости культуры
04:09 23.12.2021
 
Останки двух древних судов найдены у Израильского побережья

Останки двух древних судов, монеты и украшения найдены у Израильского побережья

© Фото : Управление древностей Израиля/Янив Берман, Дафна ГазитМонеты, найденные у побережья Кейсарии в Средиземном море
Монеты, найденные у побережья Кейсарии в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Управление древностей Израиля/Янив Берман, Дафна Газит
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 дек – РИА Новости. У побережья Кейсарии в Средиземном море были найдены остатки судов, затонувших 1700 и 600 лет назад, в том числе сотни серебряных монет и статуэтки, а также кольцо с раннехристианской символикой, сообщило в среду израильское управление древностей.
"Интересные артефакты среди обломков двух кораблей, затонувших у берегов Кесарии в римский и мамлюкский периоды (около 1700 и 600 лет назад), были обнаружены в последние месяцы недалеко от Кесарии во время подводного исследования, проведенного подразделением Морской археологии. Грузы, находящиеся на судах, и остатки их разрушенных корпусов были обнаружены на мелководье на глубине около 4 метров разбросанными по морскому дну", - говорится в сообщении ведомства.
Найденные на месте кораблекрушений сокровища включают сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века н.э., а также большой клад - около 560 серебряных монет мамлюкского периода (XIV век н.э). Также на месте найдены бронзовая фигурка в виде орла, символизирующая римское правление, фигурка римского пантомима в комической маске, многочисленные бронзовые колокола, предназначенные, в том числе, для отпугивания злых духов, керамические сосуды.
На дне обнаружены многочисленные металлические детали корпуса деревянного корабля, в том числе десятки больших бронзовых гвоздей, свинцовые трубы от трюмной помпы и большой железный якорь, сломанный на куски – это свидетельствует о силе, которую он выдержал, пока наконец не сломался, вероятно, в шторм. Среди обнаруженных предметов также несколько личных вещей, очевидно, принадлежавших жертвам кораблекрушения, в частности красный драгоценный камень, украшенный резьбой с изображением лиры, который, видимо, был оправлен в кольцо.
© Фото : Управление древностей Израиля/Янив Берман, Дафна ГазитУкрашение, найденное у побережья Кейсарии в Средиземном море
Украшение, найденное у побережья Кейсарии в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Управление древностей Израиля/Янив Берман, Дафна Газит
Украшение, найденное у побережья Кейсарии в Средиземном море
Еще одна изысканная и редкая находка - массивное восьмиугольное золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура молодого пастуха, одетого в тунику и несущего на плечах барана или овцу. Археологи отмечают, что это известное в раннем христианстве символическое изображение Иисуса, так что владелец этого кольца очевидно принадлежал к общине христиан. Именно в Кесарии, отмечают археологи, была расположена одна из первых христианских общин, к которой изначально принадлежали только евреи. Именно в Кесарии апостол Петр крестил римского сотника Корнилия.
"Это был первый случай, когда нееврея приняли в христианское сообщество. Отсюда христианская религия стала распространяться по всему миру", - отмечает Джейкоб Шарвит, сотрудник отдела морской археологии израильского управления древностей.
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