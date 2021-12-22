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Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником

Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником - РИА Новости, 22.12.2021

Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником

Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:09

2021-12-22T13:09

2021-12-22T13:09

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общество

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником.Губернатор сообщил, что каждый год участвует в акции "Елка желаний" и первое новогоднее желание в этом году уже исполнил."Молодой человек из 8 класса захотел побыть моим помощником и день честно со мной отработал", - рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.Губернатор сказал, что, возможно, возьмёт его к себе на работу, когда молодой человек закончит школу и институт. А пока будет помогать мальчику в занятиях музыкой, добавил он.Он рассказал, какое бы желание загадал сам, если бы была такая возможность."Я в таких ситуациях всегда вспоминаю "Пикник на обочине" и слова Рэдрика Шухарта: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный", - сказал губернатор.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211221/aktsiya-1764807804.html

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общество, калининградская область, антон алиханов