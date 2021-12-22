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Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником
Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником - РИА Новости, 22.12.2021
Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником
Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:09
2021-12-22T13:09
2021-12-22T13:09
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общество
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антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником.Губернатор сообщил, что каждый год участвует в акции "Елка желаний" и первое новогоднее желание в этом году уже исполнил."Молодой человек из 8 класса захотел побыть моим помощником и день честно со мной отработал", - рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.Губернатор сказал, что, возможно, возьмёт его к себе на работу, когда молодой человек закончит школу и институт. А пока будет помогать мальчику в занятиях музыкой, добавил он.Он рассказал, какое бы желание загадал сам, если бы была такая возможность."Я в таких ситуациях всегда вспоминаю "Пикник на обочине" и слова Рэдрика Шухарта: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный", - сказал губернатор.Читайте полный текст интервью >>
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общество, калининградская область, антон алиханов
Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником
Губернатор Алиханов исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником
КАЛИНИНГРАД, 22 дек – РИА Новости.
Калининградский губернатор Антон Алиханов
рассказал, что исполнил желание мальчика, который хотел поработать его помощником.
Губернатор сообщил, что каждый год участвует в акции "Елка желаний" и первое новогоднее желание в этом году уже исполнил.
"Молодой человек из 8 класса захотел побыть моим помощником и день честно со мной отработал", - рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Губернатор сказал, что, возможно, возьмёт его к себе на работу, когда молодой человек закончит школу и институт. А пока будет помогать мальчику в занятиях музыкой, добавил он.
"Мы с ним поговорили, я ему помогу. Он хочет заняться барабанами, мы несколько уроков ему возьмем, может быть, барабанную установку купим, если понравится. Буду помогать ему. Хороший парень, Федя зовут", - поделился глава региона.
Он рассказал, какое бы желание загадал сам, если бы была такая возможность.
"Я в таких ситуациях всегда вспоминаю "Пикник на обочине" и слова Рэдрика Шухарта: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный", - сказал губернатор.