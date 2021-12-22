13:01 22.12.2021 (обновлено: 13:03 22.12.2021)
ВКонтакте анонсировала первый зимний VK Fest
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВКонтакте анонсировала пятидневный "VK Fest: каникулы вместе". Он пройдет онлайн со 2 по 6 января, трансляции будут в сообществе фестиваля.
На VK Fest выступят более 40 артистов. В том числе Леонид Агутин, Баста, Сплин, Zivert, Manizha, Би-2, Клава Кока, Пошлая Молли, Ёлка, Мот, The Hatters, кис-кис, ЛСП, Cream Soda, Казускома, MIA BOYKO, Звонкий, Артур Пирожков, NILETTO, GAYAZOV$ BROTHER$, Хабиб, Guma, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Анет Сай, Три Дня Дождя, SuperЖорик, Лолита, ST, Mary Gu, Maruv, Macan, OG Buda, Slava Marlow, Chebanov, Dabro.
На VK Fest выступят более 40 артистов. В том числе Леонид Агутин, Баста, Сплин, Zivert, Manizha, Би-2, Клава Кока, Пошлая Молли, Ёлка, Мот, The Hatters, кис-кис, ЛСП, Cream Soda, Казускома, MIA BOYKO, Звонкий, Артур Пирожков, NILETTO, GAYAZOV$ BROTHER$, Хабиб, Guma, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Анет Сай, Три Дня Дождя, SuperЖорик, Лолита, ST, Mary Gu, Maruv, Macan, OG Buda, Slava Marlow, Chebanov, Dabro.
20 декабря, 13:52ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
Также организаторы обещают специальных гостей, которых анонсируют позднее в сообществе фестиваля. Артисты будут будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга.
Предыдущий онлайн VK Fest был в мае 2020 года, он шел 7 дней, трансляции фестиваля собрали 280 млн просмотров.
Предыдущий онлайн VK Fest был в мае 2020 года, он шел 7 дней, трансляции фестиваля собрали 280 млн просмотров.