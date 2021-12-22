https://ria.ru/20211222/vkontakte-1764872532.html

ВКонтакте анонсировала первый зимний VK Fest

ВКонтакте анонсировала первый зимний VK Fest - РИА Новости, 22.12.2021

ВКонтакте анонсировала первый зимний VK Fest

ВКонтакте анонсировала пятидневный "VK Fest: каникулы вместе". Он пройдет онлайн со 2 по 6 января, трансляции будут в сообществе фестиваля. На VK Fest выступят... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:01

2021-12-22T13:01

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВКонтакте анонсировала пятидневный "VK Fest: каникулы вместе". Он пройдет онлайн со 2 по 6 января, трансляции будут в сообществе фестиваля. На VK Fest выступят более 40 артистов. В том числе Леонид Агутин, Баста, Сплин, Zivert, Manizha, Би-2, Клава Кока, Пошлая Молли, Ёлка, Мот, The Hatters, кис-кис, ЛСП, Cream Soda, Казускома, MIA BOYKO, Звонкий, Артур Пирожков, NILETTO, GAYAZOV$ BROTHER$, Хабиб, Guma, Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Анет Сай, Три Дня Дождя, SuperЖорик, Лолита, ST, Mary Gu, Maruv, Macan, OG Buda, Slava Marlow, Chebanov, Dabro. Также организаторы обещают специальных гостей, которых анонсируют позднее в сообществе фестиваля. Артисты будут будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга.Предыдущий онлайн VK Fest был в мае 2020 года, он шел 7 дней, трансляции фестиваля собрали 280 млн просмотров.

https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html

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